غموض يحيط بملف الزاكي.. لماذا تأخر تقديمه مدربا للنشامى؟

خبرني - أثار تأخر تقديم المدرب المغربي بادو الزاكي رسميا لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم، حالة من التساؤلات في الأوساط الرياضية الأردنية، لا سيما بعد إعلان الاتحاد الأردني لكرة القدم اسمه لتولي المهمة.

وأعاد التأخير في الظهور الرسمي للزاكي فتح باب التكهنات بشأن ملفه، وسط تساؤلات عما إذا كان الاتحاد الأردني قد تراجع عن تنسيبه لقيادة “النشامى”، أو أن ظروفًا خاصة تتعلق بالمدرب المغربي تقف وراء تأخر إتمام الإجراءات وتقديمه رسميًا.

ويزداد الغموض في ظل عدم اتضاح أسباب التأخير حتى الآن، خصوصًا أن اسم الزاكي جرى الإعلان عنه من قبل الاتحاد الأردني لكرة القدم، ما رفع سقف الترقب بشأن الخطوة المقبلة ومصير الاتفاق.

وتترقب الجماهير الأردنية حسم الملف والإعلان عن التفاصيل بصورة رسمية، في وقت قد تكشف فيه الأيام المقبلة أسباب تأخر تقديم الزاكي ومصير توليه القيادة الفنية للنشامى