الأشغال تنهي العمل على تقاطع طريق المطار

خبرني - أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال التعديلات على الحركات المرورية ضمن تقاطع الأمير الحسين على طريق المطار، وفتحت الحركات المرورية الجديدة أمام حركة السير، بهدف تسهيل وصول المركبات القادمة من مخرج نفق كوريدور عبدون باتجاه ضاحية النخيل وحي الصحابة ومرج الحمام.

وشملت الأعمال فصل المقطع المخصص للسير القادم من مخرج النفق والقادم من كوريدور عبدون إلى اتجاهين مروريين، حيث يتيح الاتجاه الأول للمركبات الدخول إلى طريق المطار، فيما يتيح الاتجاه الثاني للمركبات القادمة من كوريدور عبدون التوجه مباشرة نحو ضاحية النخيل وحي الصحابة، دون الحاجة إلى الدخول إلى طريق المطار.

وأكدت الوزارة أن التعديلات المرورية الجديدة تهدف إلى تخفيف الضغط المروري على طريق المطار، وتحسين انسيابية حركة المركبات، وتسهيل حركة السير للقادمين من النفق وكوريدور عبدون باتجاه ضاحية النخيل وحي الصحابة ومرج الحمام.

ودعت الوزارة المواطنين ومستخدمي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالإشارات الإرشادية والتنظيمات المرورية الجديدة في الموقع، حفاظا على سلامتهم وضمانا لانسيابية حركة السير.