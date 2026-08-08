هانتر بايدن : السرطان انتشر في جسد والدي

خبرني - قال هانتر بايدن -نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن– في مقابلة صحفية إن سرطان البروستاتا الذي أصاب والده قد انتشر إلى أجزاء أخرى من جسده، مما يسبب له ألما شديدا، رغم استمراره في التعبير عن آرائه في القضايا العامة.

وفي مقابلة مطولة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بُثت مساء الجمعة، تأثر هانتر بايدن بشدة وهو يتحدث عن حالة والده، واصفا إياها بأنها محزنة للغاية.

وقال "لقد انتشر السرطان، ووصل إلى عظامه، بل إلى مناطق أخرى. إنه مؤلم للغاية، ويعوق حياته بشكل كبير من نواح عديدة".

وكان بايدن (83 عاما) أكبر رجل يتولى منصب رئيس الولايات المتحدة، وشكّل تقدمه في السن مصدر قلق خلال معظم أعوام حكمه الأربعة.

وواجه بايدن ومستشاروه في البيت الأبيض انتقادات حادة بسبب مزاعم إخفاء حجم مشكلته الصحية، لا سيما بعد أن اضطر إلى التخلي عن ترشحه لإعادة انتخابه عقب مناظرة كارثية مع خليفته لاحقا دونالد ترمب.

وكشف الرئيس السابق عن إصابته بالسرطان في مايو/أيار 2025، بعد أقل من 4 أشهر من مغادرته البيت الأبيض.

وقال هانتر بايدن إن التشخيص كان صعبا على العائلة، مضيفا "من المحزن حقا مشاهدة ذلك. الشيء الوحيد الذي أود قوله عن والدي، وعن صحته الآن، هو أنني أتمنى لو أنه عبّر عن شكواه أكثر، لأن حالته ليست جيدة".

لكنه قال إن والده ما زال "منخرطا" في المجتمع، ويتحدث علنا عن القضايا التي تهمه.

وسينشر بايدن مذكراته بعنوان "عِديني يا أمريكا" بعد انتخابات التجديد النصفي.