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نائب ترمب : إيران أبلغتنا بالسماح بتدفق النفط عبر هرمز بأقصى قدر

  • 08 أغسطس 2026
  • 18:09
نائب ترمب إيران أبلغتنا بالسماح بتدفق النفط عبر هرمز بأقصى قدر
جي دي فانس

خبرني - قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستسمح بتدفق النفط عبر مضيق هرمز بأقصى قدر ممكن، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن واشنطن لا تثق بهذه التعهدات قبل التحقق من تنفيذها فعليا.

وأضاف فانس، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أن الإيرانيين "يعانون ويريدون إنهاء هذا الأمر"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعمل على وضع خطة لعبور السفن بشكل آمن عبر مضيق هرمز، تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار عليها.

وأوضح أن إيران أبلغت واشنطن أيضا بأنها لن تفرض رسوما على عبور مضيق هرمز، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة ستنتظر لترى ما سيحدث فعليا على أرض الواقع.

وقال فانس إن الولايات المتحدة "في منتصف اللعبة"، وتستخدم أدوات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة للشعب الأميركي.

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية في مضيق هرمز تتمثل، بحسب قوله، في قيام إيران بزرع ألغام في المضيق مع بداية الحرب، موضحا أن واشنطن تعمل حاليا على وضع نظام ملاحة آمن لضمان عبور السفن.

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