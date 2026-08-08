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الرئيس الايراني يلمح الى قرب التوصل إلى اتفاق

  • 08 أغسطس 2026
  • 18:06
الرئيس الايراني يلمح الى قرب التوصل إلى اتفاق

خبرني - قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل إلى اتفاق وتسوية القضايا العالقة عبر المحادثات مع الولايات المتحدثة.

وأضاف بزشكيان أن "الوقت الحالي هو أفضل وقت للاتفاق"، معتبرا أن ذلك يأتي في ظل ما وصفه بـ"التماسك والقوة والوحدة" في إيران.

وأشار إلى أن بلاده تسعى إلى عدم اشتداد الضغوط على الشعب الإيراني، لافتا إلى وجود صعوبات في مختلف المجالات خلال الفترة الحالية.

وأكد بزشكيان ضرورة اعتراف الطرف المقابل بحقوق إيران وتأمينها، قائلا إن بلاده "لا تطالب بشيء سوى حقوق بلدنا وشعبنا".

وشدد على أن القضايا لا يمكن حلها بالحرب وحدها، مؤكدا سعي إيران للمضي في مسار السلام استنادا إلى بنود مذكرة التفاهم.

وقال إن بلاده ستمضي في المفاوضات "بقدر ما يمضي الطرف الآخر"، مضيفا أنه في حال عدم إحراز أي تقدم فإن إيران لن تقبل بمطالب الطرف المقابل.

وأكد بزشكيان تمسك بلاده باعتماد مذكرة التفاهم أساسا للمفاوضات، شريطة أن تتخلى الولايات المتحدة عما وصفه بـ"أجواء انعدام الثقة" التي أوجدتها.

وختم بالقول إن الولايات المتحدة "غير جديرة بالثقة"، إلا أن إيران تسعى، رغم ذلك، إلى إحراز بعض التقدم معها وحل القضايا المطروحة.

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