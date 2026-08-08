باريس سان جيرمان يتوصل إلى اتفاق مع فيران توريس

خبرني - اقترب الإسباني فيران توريس، مهاجم برشلونة، من الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل تقدم المفاوضات بين الناديين بشأن إتمام الصفقة.

وكانت صحيفة "ماركا" قد أفادت، عبر الصحفي لويس روخو، بأن الإعلان عن انتقال توريس إلى باريس أصبح قريبًا، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة المتوقعة تبلغ نحو 50 مليون يورو.

وبحسب روخو، أجرى المدير الرياضي لبرشلونة ديكو مفاوضات مباشرة مع لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق قبل عودة توريس إلى تدريبات برشلونة، والمقررة الأربعاء المقبل.

من جانبه، أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن باريس سان جيرمان توصل إلى اتفاق مع فيران توريس بشأن الشروط الشخصية، مشيرًا إلى أن برشلونة لن يجبر اللاعب على البقاء، وأن المفاوضات بين الناديين بدأت رسميًا.

وأضاف رومانو أن توريس أصبح قريبًا من الانتقال إلى النادي الباريسي، بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي بين برشلونة وباريس سان جيرمان حول قيمة الصفقة.

وفي السياق ذاته، نقلت شبكة "ESPN" عن الصحفي مويس لورينس أن برشلونة يعلم بالفعل أن توريس وباريس سان جيرمان توصلا إلى اتفاق نهائي، فيما ينتظر النادي الكتالوني وصول العرض الأول من النادي الفرنسي من أجل محاولة إغلاق الصفقة.

وكان من المنتظر أن يعقد برشلونة اجتماعًا مع توريس عقب عودته إلى التدريبات، إلا أن التطورات الأخيرة جعلت عقد الاجتماع غير ضروري، في ظل اقتراب رحيل اللاعب عن الفريق.