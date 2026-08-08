شراكة أردنية – برتغالية لتطوير جراحة العظام والمفاصل ... الدكتور أكرم الشوبكي يوقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التدريب الطبي الدولي

وقع الدكتور أكرم ضيف الله الشوبكي ممثلاً للجمعية الأردنية لجراحة العظام والمفاصل مذكرة تفاهم مع الجمعية البرتغالية لجراحة العظام والكسور ممثلة برئيسها البروفيسور باولو فيليسيسيمو، وذلك في مدينة فرانكفورت الألمانية بعد نحو ستة أشهر من التواصل والتحضير بين الجانبين.

وتنص مذكرة التفاهم على ابتعاث ثلاثة أطباء أردنيين سنوياً للتدريب السريري المتقدم لمدة تتراوح بين6 و 8 أسابيع في عدد من المستشفيات البرتغالية المتخصصة مع التركيز على جراحة القدم والكاحل وجراحة استبدال المفاصل بما يسهم في نقل الخبرات العالمية وتعزيز كفاءة الأطباء الأردنيين .

وأكد الدكتور الشوبكي أن هذه الشراكة تمثل استثماراً في الكفاءات الطبية الأردنية الشابة، إذ تتيح لهم الاطلاع على أحدث التقنيات والأبحاث العالمية في جراحة العظام بما يسهم في نقل الخبرات ورفع مستوى جراحة العظام والمفاصل في الأردن

كما تم الاتفاق مع البرفيسور كريستيان هايس على ابتعاث طبيبين إلى المستشفى الجامعي في جامعه JLU من أجل التدريب في مجال العظام وأخذ تقنيات علم العظام التجريبي