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الفيصلي ينفي استقالة الحوراني: إشاعات والإدارة متماسكة

  • 08 أغسطس 2026
  • 17:10
الفيصلي ينفي استقالة الحوراني إشاعات والإدارة متماسكة

خبرني - نفى مصدر مسؤول في النادي الفيصلي، ما يتم تداوله بشأن تقدم عضو اللجنة المؤقتة للنادي عمر الحوراني باستقالته من عضوية اللجنة التي تتولى إدارة شؤون النادي.

وقال المصدر لـ”خبرني” إن الأنباء المتداولة حول استقالة الحوراني “مجرد إشاعات ولا أساس لها من الصحة”، مؤكدا أن اللجنة المؤقتة متماسكة ومتلاحمة وتواصل عملها بصورة طبيعية.

وشدد المصدر على أن إدارة النادي مستمرة في أداء مهامها ومتابعة الملفات المتعلقة بالمرحلة المقبلة، في إطار العمل المشترك بين أعضاء اللجنة المؤقتة.

وكان الحوراني قد انضم إلى اللجنة المؤقتة برئاسة محمد حمود الحنيطي، التي شُكلت لإدارة شؤون النادي الفيصلي لمدة عام.
 

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