ليفربول يحسم صفقة أراخو لاعب برشلونة

خبرني - كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عن توصل نادي ليفربول الإنجليزي لاتفاق لضم رونالد أراخو لاعب فريق برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.

وأكد رومانو أن ليفربول أتم اتفاقه مع برشلونة على كل تفاصيل الصفقة لينضم اللاعب بشكل نهائي إلى فريق ليفربول والذي وضح تحمسه بشكل كبير بالصفقة ورغبته في الحصول على خدمات اللاعب.

إدارة ليفربول تتحرك بشكل قوي في الوقت الحالي من أجل تدعيم صفوف الفريق وسد النقص في بعض المراكز داخل الفريق للعودة والمنافسة بشكل قوي خلال الموسم المقبل على كافة البطولات سوء على الصعيد المحلي أو القاري.