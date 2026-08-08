الاردن .. متعافٍ من الكريستال يحذر: بدأت بالتجربة وانتهت بدمار حياتي.. وتحذيرات من الهلاوس والوفاة

خبرني - حذّر متعافٍ من إدمان مادة الكريستال من خطورة تعاطي المخدرات، وانعكاساتها على حياة الفرد والأسرة والمجتمع، مؤكدًا أن الإدمان قد يقود إلى اضطرابات سلوكية ونفسية وتدهور حاد في حياة المتعاطي.

وقال المتعافي إن تجربته مع الكريستال بدأت بصورة تدريجية، قبل أن تتفاقم آثار التعاطي وتنعكس بشكل مباشر على حياته وسلوكه وعلاقاته الاجتماعية، مؤكدًا أن اللجوء إلى العلاج كان خطوة أساسية في طريق التعافي.

ودعا الأشخاص الذين يعانون من التعاطي إلى طلب المساعدة وعدم التردد في التوجه إلى مراكز علاج الإدمان المختصة، محذرًا من الأفكار التي تروج للكريستال باعتبارها وسيلة لزيادة النشاط أو التركيز.

وقال إن الكريستال "مادة خطيرة ومدمرة للإنسان والمجتمع"، مشددًا على ضرورة عدم الاستهانة بمخاطرها.

وفي السياق، حذّر مركز علاج الإدمان في إدارة مكافحة المخدرات من خطورة مادة الكريستال، مؤكدًا أن متعاطيها قد يشكل خطرًا على نفسه ومحيطه نتيجة التأثيرات النفسية والعصبية التي تحدثها.

وقال المقدم يزن البرماوي إن تعاطي الكريستال قد يؤدي إلى هلاوس سمعية وبصرية، وقد يتطور لدى المتعاطي إلى اضطرابات ذهانية أو الفصام العقلي في حال استمرار التعاطي، إضافة إلى إمكانية حدوث تشنجات أو سكتات قد تنتهي بالوفاة في بعض الحالات.

وأوضح أن مركز علاج الإدمان يستقبل المتعاطين بعد تقييم حالتهم من قبل طبيب مختص، ثم يخضعون لبرنامج علاجي دوائي يهدف إلى استقرار حالتهم الصحية، قبل الانتقال إلى مرحلة التأهيل.

وأضاف أن برنامج التأهيل يشمل الإرشاد النفسي والديني والسلوكي، إلى جانب الأنشطة الرياضية، مع إعداد خطة علاجية تتناسب مع حالة كل متعاطٍ.

وأشار البرماوي إلى أن بعض الحالات تصل إلى المركز وهي تعاني من اضطرابات نفسية متقدمة، ما يستدعي تحويلها إلى مستشفى متخصص بالأمراض النفسية لاستكمال العلاج.

وفي وقت سابق، قال رئيس قسم التوعية في إدارة مكافحة المخدرات، المقدم نبيل الرواشدة، إن الحملة الأمنية المشددة على مادة الكريستال تتضمن جانبين، أولهما عملياتي وأمني لمواصلة مكافحة المخدرات عمومًا والكريستال خصوصًا، والآخر توعوي.

وأضاف أن الحملة مستمرة لملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، لمنع استخدام الأردن في تهريب المواد المخدرة وترويجها.

من جهته، قال رئيس المركز الوطني لتأهيل المدمنين في وزارة الصحة، أحمد الحنيطي، إن المركز عالج 549 حالة إدمان على المؤثرات العقلية خلال عام 2025.

وأوضح أن المركز يعمل من خلال مسارين؛ الأول العيادات الخارجية، التي سجلت نحو 8500 مراجعة خلال عام 2025، والثاني يضم 40 سريرًا مخصصًا للإدخالات، منها أربعة أسرة للنساء.

وبيّن الحنيطي أن مادة الكريستال من المواد سريعة الإدمان، وتؤثر سلبًا في جسم الإنسان، كما تؤدي إلى تنشيط الجهاز العصبي بصورة كبيرة، ما قد يتسبب في الأرق وعدم النوم لأيام متتالية.

وأضاف أن تعاطي الكريستال يؤدي إلى إفراط في إفراز مادتي الدوبامين والأدرينالين، الأمر الذي يسبب إنهاكًا شديدًا للجسم، مشيرًا إلى أن الشعور بـ"السعادة الزائفة" الذي تمنحه المادة يتلاشى مع مرور الوقت، ليصبح المدمن بحاجة إليها فقط حتى يتمكن من أداء واجباته اليومية.