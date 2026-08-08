الحكومة تعلن بدء أعمال تصميم تلفريك عمّان

خبرني - كشفت الحكومة عن توقيع عقد تصميم وتصنيع وتوريد منظومة تلفريك عمّان، والبدء بأعمال التصميم لمنظومة التلفريك ومرافق المحطات، تمهيداً للوصول إلى التصميم النهائي للمشروع.

ويأتي المشروع ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للفترة 2026-2029، الذي بدأت الحكومة تنفيذ مشاريعه خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأظهر تقرير النصف الأول من العام لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني أن المشاريع المدرجة ضمن البرنامج تخضع لمتابعة دورية للوقوف على مستوى الإنجاز وضمان تنفيذها وفق الخطط والجداول الزمنية المحددة.

أعلنت الحكومة أن 343 مشروعاً من أصل 394 مشروعا مدرجا ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، بدأ تنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي، مؤكدة أن إنجاز المشاريع وتنفيذها يسير وفق ما هو مخطط له وضمن الجداول الزمنية المقررة.