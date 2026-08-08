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تمديد إغلاق مكتب أحوال وجوازات جنوب عمّان

  • 08 أغسطس 2026
  • 15:16
تمديد إغلاق مكتب أحوال وجوازات جنوب عمّان

خبرني - أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات عن تمديد إغلاق مكتب أحوال وجوازات جنوب عمّان مؤقتًا حتى إشعار آخر، وذلك لاستكمال أعمال الصيانة والتأهيل الجارية.
ودعت الدائرة المواطنين إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية والجوازات في العاصمة، أو مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، لإنجاز معاملاتهم خلال فترة الإغلاق المؤقت، كما يمكنهم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق سند أو من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للدائرة.
وأكدت الدائرة أنه سيتم الإعلان عن موعد إعادة افتتاح المكتب فور الانتهاء من أعمال الصيانة واستكمال التجهيزات اللازمة، مشيرةً إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار جهود الدائرة المستمرة لتطوير بيئة العمل، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

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