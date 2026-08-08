أغنى 10 أثرياء في العالم.. إيلون ماسك يعود لمطاردة لقب التريليونير

خبرني - شهدت قائمة أغنى 10 أثرياء في العالم هذا الأسبوع قفزة استثنائية في ثروة الملياردير إيلون ماسك، الذي أضاف نحو 133 مليار دولار خلال أسبوع واحد.



وقفزت ثروة إيلون ماسك إلى 817 مليار دولار، ليعزز صدارته بفارق قياسي عن أقرب منافسيه.

ورغم التحركات الكبيرة في قيم الثروات، لم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغيير في الترتيب مقارنة بالأسبوع الماضي.

وبذلك حافظ لاري بايج على المركز الثاني، وجيف بيزوس على الثالث، وسيرجي برين على الرابع، وصولًا إلى برنار أرنو في المركز العاشر.

كان إيلون ماسك أكبر رابح على الإطلاق بين العشرة الأوائل، بعدما ارتفعت ثروته من 684 مليار دولار في الأسبوع الماضي، إلى 817 مليار دولار، بزيادة قدرها 133 مليار دولار خلال أسبوع واحد.

وجاء مايكل ديل في المرتبة الثانية بين أكبر الرابحين، بعدما ارتفعت ثروته من 217 مليار دولار إلى 238 مليار دولار، بمكاسب بلغت 21 مليار دولار.

وسجل كل من لاري إليسون وجنسن هوانغ مكاسب قدرها 19 مليار دولار لكل منهما، لترتفع ثروة إليسون إلى 200 مليار دولار وهوانغ إلى 185 مليار دولار.

كما أضاف مارك زوكربيرغ وستيف بالمر 12 مليار دولار لكل منهما، بينما ارتفعت ثروة جيف بيزوس 4 مليارات دولار، وبرنار أرنو ملياري دولار.

في المقابل، كان لاري بايج وسيرجي برين أبرز الخاسرين، إذ تراجعت ثروة كل منهما بنحو مليار دولار مقارنة بالأسبوع الماضي. ومع ذلك، لم يكن هذا الانخفاض كافيًا للتأثير في مراكزهما.

وبالحساب الصافي، ارتفعت ثروات العشرة الأوائل مجتمعة بنحو 222 مليار دولار خلال أسبوع واحد.

مفارقات لافتة

أبرز مفارقات الأسبوع أن الفجوة بين ماسك ولاري بيج ارتفعت من نحو 379 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 513 مليار دولار حاليًا، أي أنها اتسعت بنحو 134 مليار دولار في أسبوع واحد. وبذلك أصبحت ثروة ماسك تقترب من ثلاثة أضعاف ثروة صاحب المركز الثاني.

المفارقة الثانية أن القائمة شهدت تحركات مالية ضخمة من دون أي تحرك في ترتيب المراكز. فقد حقق مايكل ديل مكاسب بلغت 21 مليار دولار، وأضاف كل من إليسون وهوانغ 19 مليار دولار، لكن جميعهم احتفظوا بالمراكز نفسها.

كما أن انخفاض ثروة لاري بايج وسيرجي برين بمليار دولار لكل منهما لم يغير ترتيب المركزين الثاني والرابع، بينما ظل جيف بيزوس في المركز الثالث.

وبالمقارنة مع الأسبوع الماضي، لم يدخل أي اسم جديد إلى القائمة ولم يخرج أي ملياردير منها؛ كما لم يصعد أي شخص أو يهبط في المراكز العشرة الأولى.

هيمنة الولايات المتحدة والتكنولوجيا

استمرت الهيمنة الأمريكية المطلقة تقريبًا على القائمة، إذ ينتمي 9 من أصل 10 مليارديرات إلى الولايات المتحدة، بينما يظل برنار أرنو الممثل الوحيد لفرنسا.

كما حافظ قطاع التكنولوجيا على سيطرته على المراكز التسعة الأولى بالكامل، من ماسك في الصدارة إلى بالمر في المركز التاسع، في حين ظل قطاع السلع الفاخرة ممثلًا وحيدًا عبر أرنو.