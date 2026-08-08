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الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية في مضيق هرمز

  • 08 أغسطس 2026
  • 15:01
الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية في مضيق هرمز

خبرني - دان الأردن، السبت، الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة «أدنوك» أثناء عبورها مضيق هرمز، معتبرًا الهجوم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفض الأردن واستنكاره لهذا الاعتداء، مشددةً على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووقوفه الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها.

ويأتي الموقف الأردني في ظل تصاعد المخاطر التي تهدد حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم.

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