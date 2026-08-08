إعصار «دولفين» يضرب اليابان ويهدد الصين

خبرني - ضرب إعصار «دولفين» إقليم أوكيناوا جنوبي اليابان، اليوم السبت، متسببًا في إصابة 5 أشخاص وانقطاع التيار الكهربائي عن نحو 14 ألف مبنى.

ورفعت الصين حالة التأهب القصوى استعدادًا لوصول العاصفة إلى سواحلها الشرقية والجنوبية.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن مركز الإعصار كان على بُعد نحو 160 كيلومترًا شمال غربي جزيرة كومي في أوكيناوا عند الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت غرينتش، ويتحرك نحو الشمال الغربي بسرعة 15 كيلومترًا في الساعة.

وأوضحت حكومة أوكيناوا أن خمسة مسنين تعرضوا لإصابات طفيفة، بينهم ثلاثة سقطوا أرضًا بسبب شدة الرياح. كما ألغت شركتا «أول نيبون إيرويز» والخطوط الجوية اليابانية عددًا من الرحلات الجوية المتجهة إلى المنطقة.

وبلغت سرعة الرياح المستمرة المصاحبة للإعصار 162 كيلومترًا في الساعة، بينما وصلت سرعة الهبات إلى 216 كيلومترًا في الساعة، وسط توقعات بأن تكون أوكيناوا وجزيرة أمامي التابعة لإقليم كاجوشيما الأكثر تضررًا داخل اليابان.

وفي الصين، أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الإعصار يُتوقع أن يصل إلى اليابسة بين مساء الأحد وصباح الاثنين، على امتداد الساحل الواقع بين مدينة تشوشان في إقليم تشجيانغ ومدينة فودينغ في إقليم فوجيان.

وتشير التوقعات إلى أن تصاحب الإعصار رياح تتراوح سرعتها بين 38 و45 مترًا في الثانية بالقرب من مركزه، مع استمرار تأثير الأمطار الغزيرة والرياح العاتية على مناطق شرقي الصين حتى 12 أغسطس، بما يشمل أجزاء من شنغهاي والأقاليم المجاورة.

ورفعت السلطات في إقليم تشجيانغ مستوى التحذير من الإعصار إلى الدرجة القصوى، وأوقفت العمل في الموانئ، إلى جانب تعليق 162 مسارًا لعبارات نقل الركاب.

وفي تايوان، أعلنت السلطات إلغاء 63 رحلة جوية دولية بسبب الإعصار، وسط توقعات بهطول أمطار كثيفة على المناطق الشمالية من الجزيرة خلال مطلع الأسبوع، دون إصدار أوامر إجلاء حتى الآن.