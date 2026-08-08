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أكثر من 42 ألف مسافر عبر جسر الملك حسين خلال أسبوع

  • 08 أغسطس 2026
  • 14:12
أكثر من 42 ألف مسافر عبر جسر الملك حسين خلال أسبوع

خبرني - عبر أكثر من 42 ألف مسافر ومسافرة جسر الملك حسين (معبر الكرامة) خلال الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبحسب الوكالة، بلغ عدد القادمين من فلسطين إلى الأردن 23,879 مسافراً، فيما بلغ عدد المغادرين من الأردن إلى الضفة الغربية 18,604 مسافرين خلال الفترة نفسها.

وفي السياق، أعلنت الشرطة الفلسطينية القبض على 37 مطلوباً للقضاء وممنوعاً من السفر، وذلك أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر أو بعد ترقب وصولهم لدى دخولهم الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت أن الموقوفين مطلوبون في قضايا منظورة أمام المحاكم والنيابة العامة، واتُّخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.

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