محمد صلاح ينعش خزائن طرابزون سبور في 3 أيام

خبرني - لم يكن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور مجرد صفقة جديدة في مسيرة نجم مصري بل بدا منذ اللحظة الأولى وكأنه مشروع تجاري وسياحي وإعلامي متكامل لنادي ومدينة وربما لدوري بأكمله.

وبحسب قناة "HT Spor" التركية، بلغت إيرادات النادي نحو 12 مليون يورو من مبيعات تذاكر الموسم وقمصان محمد صلاح خلال ثلاثة أيام فقط.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الإيرادات قرّبت النادي من تغطية المقابل المالي المضمون في عقد اللاعب، والذي يصل إلى 17 مليون يورو.

ويتضمن عقد صلاح راتبا سنويا قدره 10 ملايين يورو، إضافة إلى 7 ملايين يورو مكافأة توقيع، فضلا عن حوافز مرتبطة بالأداء.

كما يستعد طرابزون سبور لطرح حزمة خاصة من المنتجات الرسمية تحمل اسم محمد صلاح، في خطوة تهدف إلى زيادة العوائد التجارية.

وبموجب العقد سيحصل قائد منتخب مصر على 20% من عائدات المنتجات الرسمية التي تُطرح باسمه، بينما بلغت عمولة وكيل أعماله 5% وفق التفاصيل المعلنة.

ويعول طرابزون سبور على الشعبية العالمية لمحمد صلاح لتعزيز موارده المالية، إلى جانب الاستفادة من قيمته الفنية داخل الملعب خلال الموسمين المقبلين.