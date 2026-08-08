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عملية نوعية في الكرك.. استئصال ورم خطير من دماغ مريضة بنجاح

  • 08 أغسطس 2026
  • 13:50
عملية نوعية في الكرك استئصال ورم خطير من دماغ مريضة بنجاح

خبرني -  نجح فريق طبي متخصص في مستشفى الكرك الحكومي، اليوم السبت، في إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم في الزاوية الجسرية المخيخية اليمنى، الواقعة بين المخيخ وجذع الدماغ، وذلك بنجاح كامل ودون حدوث مضاعفات عصبية.

وقال مدير مستشفى الكرك الحكومي، الدكتور علي الصرايرة، إن العملية تمثل إنجازًا طبيًا وجراحيًا نوعيًا، وتأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطوير خدمات جراحة الأعصاب ورفع مستوى التعامل مع الحالات الجراحية المعقدة.

وأوضح في تصريحات نقلتها بترا، أن المريضة كانت تعاني من طنين في الأذن اليمنى، وتقلصات في عصب الوجه الأيمن، إضافة إلى شلل في العصب السابع بالجهة ذاتها.

وأظهرت الفحوصات والصور الشعاعية وجود ورم ملتف حول عدد من الأعصاب ويضغط بصورة مباشرة على جذع الدماغ، ما جعل الحالة من العمليات عالية الخطورة، نظرًا لقرب الورم من مراكز عصبية حيوية وأوعية دموية دقيقة.

وأُجريت العملية تحت إشراف استشاري جراحة قاع الجمجمة الدكتور عامر أحمد العمري، وبمشاركة أخصائي جراحة الأعصاب الدكتور يوسف أبو نواس، ورئيس قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الكرك الحكومي الدكتور نضال أبو سدرة.

وتمكن الفريق الطبي من استئصال الورم بالكامل، مع الحفاظ على الأعصاب والأغشية المحيطة والشرايين والأوردة الدقيقة، باستخدام تقنيات وتجهيزات متقدمة، من بينها الميكروسكوب الجراحي وأجهزة المراقبة العصبية.

وشارك في العملية كادر التخدير المتخصص، الدكتور مالك المعايعة والدكتور علي الشوابكة، إلى جانب الكادر التمريضي المكون من يزن الطراونة ومحمد الطراونة ومحمد النوايسة.

وأكد الصرايرة أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة الكوادر الطبية الوطنية وقدرتها على إجراء العمليات الدقيقة والمعقدة، مشيرًا إلى استمرار دعم إدارة المستشفى لتطوير الخدمات التخصصية المقدمة لأبناء الكرك ومحافظات الجنوب.

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