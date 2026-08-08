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صقور الأردن في المجموعة الثانية بدورة الألعاب الآسيوية

  • 08 أغسطس 2026
  • 13:37
صقور الأردن في المجموعة الثانية بدورة الألعاب الآسيوية

خبرني - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها مدينة ناغويا اليابانية، عن قرعة منافسات كرة السلة، والتي يشارك فيها المنتخب الأردني.

ويشارك في منافسات الرجال 12 منتخباً، قُسمت على ثلاث مجموعات، حيث جاء منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والصين تايبيه وقطر.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والسعودية وإندونيسيا، فيما جاءت منتخبات الصين والفلبين والبحرين وكازاخستان في المجموعة الثالثة.

وسيفتتح منتخبنا الوطني مشاركته في المنافسات يوم 10 سبتمبر، حيث يلتقي منتخب الصين تايبيه، وفي ثاني مبارياته سيواجه المنتخب القطري يوم 12 سبتمبر، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المنتخب الإيراني يوم 13 سبتمبر.

يُذكر أن منتخبنا الوطني كان قد توج بالميدالية الفضية في النسخة السابقة من دورة الألعاب الآسيوية، والتي استضافتها مدينة هانغتشو الصينية عام 2023.

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