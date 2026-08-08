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المحامي عرفات عبدالرحمن الطواهي في ذمة الله

  • 08 أغسطس 2026
  • 13:21
المحامي عرفات عبدالرحمن الطواهي في ذمة الله

( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون) صدق الله العظيم.
خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم السبت، الموافق ٢٠٢٦/٨/٨، المحامي عرفات عبدالرحمن الطواهي، شقيق اللواء المهندس المتقاعد عاطف الطواهي، والمرحوم المهندس عاكف، والمهندس زيدون، والفاضلات، عطاف وعواطف ورغده

وسيشيع جثمانه الطاهر، الى مثواه الاخير، في مقبرة سحاب، بعد صلاة العصر اليوم السبت، في مسجد  مقبرة سحاب

تقبل التعازي للرجال والنساء، في ديوان الهلسه، بمنطقة دابوق، لمدة يومين، اليوم السبت مفتوح، وغدا الأخد، من بعد الساعة الرابعة عصراً 

فإلى جنات الخلد إن شاء الله، راجين وطالبين ومتضرعين، من العلي القدير، أن يكون من الذين يشملهم قوله تعالى : "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”
 
اللهم  اغفر له، وارحمه برحمتك الواسعة، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، واسكنه الفردوس الاعلى من الجنه، وافرغ على أهله وذويه الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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