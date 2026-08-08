الجامعات الأردنية… استثمار في الإنسان وصناعة المستقبل

مع إعلان نتائج الثانوية العامة، لا تبدأ رحلة القبول الجامعي فحسب، بل تبدأ رحلة رسم ملامح المستقبل لآلاف الشباب الأردنيين. وفي خضم تعدد الخيارات والإعلانات الجاذبة للدراسة خارج المملكة، يبرز سؤال جوهري: أين يكون الاستثمار الحقيقي في مستقبل أبنائنا؟ والإجابة تبدأ من الإيمان بأن الجامعات الأردنية ليست مجرد مؤسسات تمنح الشهادات، بل هي مؤسسات وطنية تصنع الإنسان، وتبني العقول، وترسم مستقبل الدولة.

ولطالما برهنت الجامعات الأردنية، على امتداد عقود، أنها ركيزةٌ أساسية في مسيرة التحديث الوطني، ومصانعُ حقيقية للكفاءات التي حملت اسم الأردن عالياً في مختلف أنحاء العالم. وما كان هذا التميز ليتحقق لولا الرعاية الهاشمية السامية والاهتمام الموصول، انطلاقاً من ثوابت تُقِرُّ بأن التعليم هو عماد الفرد والركيزة الصلبة لنهضة المجتمع؛ حيث رسم جلالة الملك عبدالله الثاني معالم سياسات تعليمية كفيلة بالتأسيس لمرحلة متقدمة في المسيرة الأكاديمية، وهو ما تجسد جلياً في الرؤى الشاملة للورقة النقاشية السابعة.

وتتكامل هذه الرؤية السامية بدعم من لدن جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو ولي العهد الأمير الحسين؛ إذ تُوِّجت هذه الجهود بإطلاق مبادرات نوعية استهدفت تمكين الشباب، والنهوض بالتعليم التقني، وتحفيز ريادة الأعمال، فضلاً عن الاستثمار الأمثل في التكنولوجيا المتقدمة في الجامعات. وقد أثمر هذا العطاء إنجازاتٍ ملموسة نلمسها اليوم واقعاً في تميّز صروحنا التعليمية، وارتفاع كفاءة طلبتها وخريجيها الذين تركوا بصمات فارقة في مؤسسات الدولة وفي الأسواق الإقليمية والدولية، حتى غدت الشهادة الأردنية عنواناً للكفاءة، والانضباط، والقدرة التنافسية العالية.



ولم تكن هذه المكانة الرفيعة لجامعاتنا وليدة الصدفة، بل جاءت ثمرة نضجٍ واستثمار طويل الأمد في تجويد التعليم، وتحديث الخطط الدراسية، واستقطاب النخب الأكاديمية، إضافة إلى نيل الاعتمادات الدولية المتخصصة؛ بما يضمن مواكبة التسارع العلمي والتكنولوجي، ويرفع جاهزية الخريجين لاقتحام سوق العمل المتغير باستمرار

وفي خضم الحديث المتكرر عن التصنيفات العالمية للجامعات، ينبغي التعامل معها بوعي وموضوعية. فهي، رغم أهميتها، لا تمثل الحكم النهائي على جودة المؤسسة التعليمية، إذ تعتمد بصورة كبيرة على مؤشرات البحث العلمي والسمعة الأكاديمية والنشر الدولي، بينما تبقى القيمة الحقيقية لأي جامعة في نوعية خريجيها، وكفاءة برامجها، واعتمادها الأكاديمي، وقدرتها على تخريج شباب يمتلكون المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار وصناعة الفرص.

وتؤكد الأرقام الرسمية أن التعليم العالي الأردني ما يزال يحظى بثقة واسعة، إذ تستقطب الجامعات الأردنية أكثر من 55 ألف طالب وافد من 119 دولة، وهو رقم يعكس السمعة العلمية التي بنتها المملكة عبر سنوات طويلة، ويؤكد أن الأردن لا يصدّر المعرفة لأبنائه فقط، بل أصبح وجهة تعليمية يقصدها الطلبة من مختلف أنحاء العالم.

كما أن اختيار الدراسة في جامعة أردنية لا يحمل بعدًا أكاديميًا فقط، بل يحمل بعدًا وطنيًا واجتماعيًا وثقافيًا بالغ الأهمية. فالجامعة تمثل البيئة التي تتشكل فيها شخصية الشباب، وتنضج فيها أفكارهم، وتتعمق فيها قيمهم. وبقاء الطالب قريبًا من أسرته ومجتمعه يسهم في تعزيز الانتماء، وترسيخ الهوية الوطنية، والمحافظة على منظومة القيم والأخلاق التي تميز المجتمع الأردني، إلى جانب توفير بيئة آمنة ومستقرة تساعده على الإبداع والتميز.

إن الاستثمار في الجامعات الأردنية هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن. فالأمم لا تُقاس اليوم بما تمتلكه من موارد طبيعية، بل بما تملكه من عقول قادرة على الابتكار والإنتاج والمنافسة. وكل دينار يُستثمر في التعليم، وكل طالب يختار جامعته الوطنية، هو خطوة إضافية نحو اقتصاد أكثر قوة، ومجتمع أكثر معرفة، ودولة أكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل.



لقد كانت الجامعات الأردنية، وما تزال، أحد أهم أعمدة الدولة الأردنية الحديثة، وشريكًا رئيسًا في بناء الإنسان الأردني الذي أثبت حضوره وتميزه في كل مكان. واليوم، وأكثر من أي وقت مضى، فإن الثقة بجامعاتنا هي ثقة بقدراتنا، والرهان على التعليم الوطني هو الرهان الأكثر حكمة وأمانًا للمستقبل.

فكل طالب يختار جامعته الأردنية، لا يصنع مستقبله الشخصي فحسب، بل يشارك في صناعة مستقبل وطن بأكمله… وطن يؤمن بأن الإنسان هو الثروة الأغلى، وأن التعليم هو الاستثمار الذي لا يخسر أبدًا.