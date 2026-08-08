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الأمن يحذر من إطلاق العيارات النارية وإغلاق الطرق خلال احتفالات التوجيهي

  • 08 أغسطس 2026
  • 12:52
الأمن يحذر من إطلاق العيارات النارية وإغلاق الطرق خلال احتفالات التوجيهي

خبرني - دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى الاحتفال بصورة آمنة ومسؤولة، محذرة من إغلاق الطرق أو إطلاق العيارات النارية، مع بدء تخرج الجامعات وإعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي".

وأكدت المديرية أن سلامة المواطنين أولوية، داعيا إلى التعبير عن الفرح بما يحافظ على أمن الجميع ويجنب تعكير فرحة المناسبات.

وقررت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر، الاثنين الموافق 10 آب.

وبيّنت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة اعتبارا من الساعة الرابعة مساء عبر الموقع الإلكتروني (tawjihi.jo).

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