الاردن .. قشط وتعبيد في شوارع جبل عمان وتحذير لأصحاب المركبات الاحد

خبرني - تبدأ أمانة عمان الكبرى، اعتبارا من الأحد، تنفيذ أعمال قشط وتعبيد في منطقة زهران، ضمن خطة تعبيد الأحياء التي تنفذها الأمانة لإعادة تأهيل الشوارع وتطوير البنية التحتية في العاصمة.

وقال المدير التنفيذي للطرق في الأمانة سليمان الشمري إن أعمال التعبيد ستشمل شوارع رئيسية وفرعية في حي جبل عمان ضمن منطقة زهران، بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتسهيل الحركة المرورية، وذلك استكمالا لخطة التعبيد الشاملة التي تنفذها الأمانة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية ومنظومة النقل بشكل عام.

بدوره، أكد مدير دائرة صيانة الطرق في الأمانة رائد العرجان أهمية الالتزام التام بإرشادات السلامة العامة والتقيد بالتحويلات المرورية والشواخص الإرشادية الموضوعة في الموقع، لإدارة حركة السير بكفاءة وأمان وضمان سلامة المواطنين وسير العمل دون عوائق.

وتهيب أمانة عمان بالمواطنين عدم إيقاف مركباتهم في الشوارع المشمولة بأعمال التعبيد طوال فترة العمل، تجنبا لإعاقة حركة الآليات الثقيلة أو تعرض المركبات لأي أضرار.

وأكدت الأمانة أن تنفيذ أعمال التعبيد سيتم بالتنسيق مع إدارة السير لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن انسيابية حركة السير وسلامة مستخدمي الطريق.