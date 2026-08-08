إنجاز أردني عالمي.. Bloom يحصد المركز السادس من بين 53 دولة في بطولة Genuine Cup 2026

خبرني - حقق فريق Bloom الأردني إنجازًا رياضيًا غير مسبوق بحصوله على المركز السادس عالميًا في بطولة Genuine Cup 2026 التي أقيمت في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 53 فريقًا ومنتخبًا من مختلف دول العالم.

وسجلت هذه المشاركة حضورًا تاريخيًا، حيث أصبح Bloom أول فريق يمثل الأردن والمنطقة في هذه البطولة العالمية المخصصة للاعبين من ذوي الإعاقات الذهنية، مقدمًا أداءً مميزًا عكس المستوى الحقيقي للاعبين الأردنيين وقدرتهم على المنافسة على أعلى المستويات.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لسنوات من العمل على تعزيز الرياضة الدامجة في الأردن، وإيمانًا بحق جميع الأفراد في الحصول على فرص متساوية للمشاركة والتميز في الرياضة.

ويتقدم فريق Bloom بالشكر إلى الاتحاد الفرعي لغرب آسيا لكرة القدم (WAFF)، واللجنة البارالمبية الأردنية، وGenuine Cup Foundation، وجميع الشركاء والداعمين والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح هذه المشاركة التاريخية.

ويؤكد Bloom أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة جديدة نحو توسيع فرص المشاركة الدولية للاعبين من ذوي الإعاقات الذهنية، وترسيخ مكانة الأردن على خريطة الرياضة الدامجة عالميًا.