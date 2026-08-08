دورة تدريبية بمركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمان الاهلية حول الهندسة الطبية الحيوية

خبرني - في إطار حرص جامعة عمّان الأهلية على تعزيز الجانب التطبيقي لطلبتها، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، وبالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة / مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين، نظّم مركز البحوث الدوائية والتشخيصية (PDRC) دورة تدريبية بعنوان "الهندسة الطبية الحيوية: جولة في عالم الأجهزة الطبية والمختبرات"، استهدفت طلبة تخصص الهندسة الطبية الحيوية في الجامعة. واشتملت الدورة على محاضرات نظرية قدّمها نخبة من المختصين، تناولت التعريف بمجال الهندسة الطبية الحيوية، وأبرز مجالات العمل والمسميات الوظيفية المرتبطة بالتخصص، إضافة إلى استعراض المهارات والمعارف التي يحتاجها الخريجون للنجاح في سوق العمل.

كما تضمن البرنامج تدريبًا عمليًا وجولة ميدانية داخل مختبرات مركز البحوث الدوائية والتشخيصية، اطّلع خلالها الطلبة على أحدث الأجهزة الطبية والمخبرية وآليات عملها، وتلقّوا تدريبًا عمليًا على استخدام تقنية Pipetting، إلى جانب التعرّف على أنواع الموازين المخبرية وطرق استخدامها وفقًا للممارسات المخبرية المعتمدة.

وأتاحت الدورة للطلبة فرصة اكتساب خبرات عملية مباشرة، والتعرّف إلى بيئة العمل داخل المختبرات البحثية والتشخيصية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم التطبيقية، وتعزيز جاهزيتهم المهنية، وإعدادهم للانخراط بكفاءة في سوق العمل.