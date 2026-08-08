التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية تشارك بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف 2026

خبرني - شاركت الدكتورة رشا الطراونة عميدة كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمان الاهلية ، بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف 2026، الذي نظمته جامعة مؤتة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) وعدد من الجهات الشريكة، تحت شعار "المراعي : الاحترام – الاعتراف – الاستعادة".

وقدمت الدكتورة الطراونة محاضرة بعنوان "الاستدامة والمراعي: الانتقال نحو كفاءة انتاج المحاصيل 2026"، تناولت خلالها أهمية تبني الممارسات الزراعية المستدامة، وتعزيز كفاءة الإنتاج، ودور التكنولوجيا الزراعية في مواجهة تحديات التصحر والجفاف وتحقيق الأمن الغذائي، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص كلية التكنولوجيا الزراعية على الإسهام الفاعل في الأنشطة العلمية والوطنية، وتعزيز دورها في نشر المعرفة وتبادل الخبرات، ودعم الجهود الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة.