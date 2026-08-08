*
السبت: 08 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • جامعات ومدارس
  • التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية تشارك بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف 2026

التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية تشارك بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف 2026

  • 08 أغسطس 2026
  • 11:15
التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية تشارك بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف 2026

خبرني - شاركت الدكتورة رشا الطراونة عميدة كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمان الاهلية ، بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف 2026، الذي نظمته جامعة مؤتة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)  وعدد من الجهات الشريكة، تحت شعار "المراعي : الاحترام – الاعتراف – الاستعادة". 
وقدمت الدكتورة الطراونة محاضرة بعنوان "الاستدامة والمراعي: الانتقال نحو كفاءة انتاج المحاصيل 2026"، تناولت خلالها أهمية تبني الممارسات الزراعية المستدامة، وتعزيز كفاءة الإنتاج، ودور التكنولوجيا الزراعية في مواجهة تحديات التصحر والجفاف وتحقيق الأمن الغذائي، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة. 
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص كلية التكنولوجيا الزراعية على الإسهام الفاعل في الأنشطة العلمية والوطنية، وتعزيز دورها في نشر المعرفة وتبادل الخبرات، ودعم الجهود الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

دورة تدريبية بمركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمان الاهلية حول الهندسة الطبية الحيوية
دورة تدريبية بمركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمان الاهلية حول الهندسة الط...
  • 2026-08-08 11:18
هندسة عمان الأهلية تحصد المركز الأول بمسابقة مشاريع النقل والمرور
هندسة عمان الأهلية تحصد المركز الأول بمسابقة مشاريع النقل والمرور
  • 2026-08-08 11:11
إطلاق برنامج الدكتوراه في التمريض بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
إطلاق برنامج الدكتوراه في التمريض بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
  • 2026-08-07 00:27
العلوم التطبيقية تحتضن بالعربي – عمّان .. ملتقى المبدعين وصناع التغيير
العلوم التطبيقية تحتضن بالعربي – عمّان .. ملتقى المبدعين وصناع التغيير
  • 2026-08-06 22:04
كلية لومينوس الجامعية التقنية تحتفل بمرور 15 عاماً على شراكتها الاستراتيجية مع Pearson في تقديم برامج BTEC
كلية لومينوس الجامعية التقنية تحتفل بمرور 15 عاماً على شراكتها الاستراتيجية م...
  • 2026-08-06 17:31
جامعة الزيتونة الأردنية تحتفل بتخريج الفوج الثلاثين من طلبتها المصريين في القاهرة
جامعة الزيتونة الأردنية تحتفل بتخريج الفوج الثلاثين من طلبتها المصريين في الق...
  • 2026-08-06 14:27