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73,384 شهيدا منذ بدء حرب الإبادة على غزة

  • 08 أغسطس 2026
  • 11:14
73384 شهيدا منذ بدء حرب الإبادة على غزة

خبرني - أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,384 شهيدا، و174,242 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة شهيدين متأثرين بإصابتهما، إضافة إلى 6 مصابين.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,257، والإصابات إلى 4131، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 806، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

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