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هندسة عمان الأهلية تحصد المركز الأول بمسابقة مشاريع النقل والمرور

  • 08 أغسطس 2026
  • 11:11
هندسة عمان الأهلية تحصد المركز الأول بمسابقة مشاريع النقل والمرور

خبرني - حصدت كلية الهندسة في جامعة عمّان الأهلية المركز الأول بمسابقة مشاريع التخرج في مجال النقل والمرور لطلبة الجامعات الأردنية، التي نظمتها نقابة المهندسين الأردنيين برعاية ودعم من أمانة عمّان الكبرى.

وجاء هذا الإنجاز عن مشروع التخرج الموسوم بـ "إعادة تصميم تقاطع الواحة وتحويله من دوّار إلى تقاطع غير اعتيادي" بإشراف الدكتورة نوال اللوزي، وبجهود متميزة من الطلبة : علي عكاش، وفارس جلال، ويزيد مطر، ومحمد النسور.

وتضمن المشروع إعداد مقترح هندسي لإعادة تصميم دوار الواحة في عمان، الذي يربط بين شارع وصفي التل وشارع المدينة المنورة، بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتعزيز كفاءة التقاطع.

ويعكس هذا الفوز تميّز طلبة كلية الهندسة في جامعة عمّان الأهلية، وقدرتهم على توظيف معارفهم ومهاراتهم الهندسية في دراسة التحديات المرورية الواقعية وتقديم حلول علمية مبتكرة.

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