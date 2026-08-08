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طالبة أردنية تؤلف كتابًا يوثق تاريخ العرب والمسلمين

  • 08 أغسطس 2026
  • 10:50
طالبة أردنية تؤلف كتابًا يوثق تاريخ العرب والمسلمين

خبرني - في إنجاز طلابي مميز يعكس روح الإبداع والطموح، أقدمت الطالبة رهف حسين المسيعدين، من الصف العاشر في مدرسة عين جالوت الأساسية المختلطة، على تأليف كتاب بعنوان "شيفرة الضاد"، يوثق تاريخ العرب والمسلمين منذ بداياته وحتى العصر الحديث.

ويأتي الكتاب ثمرة جهد معرفي لافت للطالبة المسيعدين، التي حرصت على تقديم محتوى يجمع بين السرد التاريخي واستعراض أبرز الإنجازات العلمية التي قدمها العرب والمسلمون عبر العصور.

وتناول الكتاب موضوعات متنوعة في مجالات الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء، إلى جانب التطورات التقنية المختلفة التي أسهمت في بناء الحضارة الإنسانية، مسلطًا الضوء على إسهامات العلماء العرب والمسلمين في مسيرة العلم والمعرفة.

وأشاد مدير التربية والتعليم، الدكتور عماد السفاسفة، بهذا الإنجاز، مؤكدًا أهمية دعم المواهب الطلابية وتنمية قدراتهم البحثية والإبداعية، لما لذلك من أثر في تعزيز الثقة بالنفس وتحفيز الطلبة على الابتكار.

كما قدم السفاسفة شكره لذوي الطالبة على اهتمامهم ورعايتهم لموهبتها، ودعمها حتى تمكنت من تقديم هذا العمل المميز.

من جانبها، أعربت المسيعدين عن فخرها بإتمام الكتاب، مشيرة إلى أن هدفها من تأليفه يتمثل في تسليط الضوء على إسهامات العرب والمسلمين في مختلف المجالات، وإلهام أبناء جيلها للاهتمام بالعلم والمعرفة والبحث والابتكار.

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