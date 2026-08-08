حفل شيرين في الساحل الشمالي.. عودة قوية بحضور جماهيري ونجوم الفن

خبرني - أحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب أجواء الساحل الشمالي في حفل جماهيري ضخم، شهد حضور نجوم الفن والإعلام.

وقدمت الإعلامية بسمة وهبة فقرات الحفل المقام في بورتو جولف بالساحل الشمالي، وسط تفاعل كبير من الحضور، وحرصت على إشعال الأجواء قبل صعود شيرين إلى المسرح، داعية الجمهور للتفاعل والاستمتاع بليلة غنائية مختلفة.

واستقبل الجمهور شيرين عبدالوهاب بحفاوة كبيرة فور ظهورها على المسرح، في الحفل الذي يمثل عودتها إلى إحياء الحفلات الغنائية بعد فترة من الغياب، لتقدم مجموعة من أشهر أغانيها وسط تفاعل واسع من محبيها.

حفل شيرين في الساحل الشمالي

ولفتت شيرين الأنظار بإطلالتها، بعدما ظهرت بخسارة واضحة في الوزن مقارنة بظهورها خلال الفترة الماضية، وهو ما أثار إعجاب جمهورها الذي عبر عن سعادته بالتغيير الذي طرأ على مظهرها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور شيرين، معربين عن سعادتهم بعودتها إلى المسرح، ومشيدين بإطلالتها الجديدة، فيما جاءت أبرز التعليقات حول فقدانها للوزن واستعادة مظهرها الذي اعتاد عليه الجمهور.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، من بينهم غادة عبد الرازق، وعلياء بسيوني، ومحمود الليثي، وهاني محروس، وعزيز الشافعي، إلى جانب بسمة وهبة.

وكانت شيرين قد شاركت جمهورها عبر خاصية القصص على حسابها بموقع إنستجرام لقطات من أجواء الحفل، كشفت من خلالها عن الإقبال الجماهيري الكبير، قبل صعودها إلى المسرح وتقديم برنامجها الغنائي.