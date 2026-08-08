لا تمديد لفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة

خبرني - دعت وزارة العمل اليوم السبت أصحاب العمل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية وأصحاب المنازل إلى الاستفادة من الفترة المتبقية من فترة قونتة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة من كافة الجنسيات التي تنتهي في 2026/9/30.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي أقرها مجلس الوزراء في شهر حزيران الماضي تبقى منها 58 يوما فقط، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تمديد لهذه الفترة، كما لن يكون هناك أي تغيير على الإعفاءات المالية الواردة في قرار مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الوزارة ستكثف الزيارات التفتيشية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في كافة المحافظات لضبط العمالة غير الأردنية وتسفيرها.

ونوه الزيود إلى أن قرار مجلس الوزراء تضمن اعفاءات مالية تخفيفا على اصحاب العمل واصحاب المنازل، كما سمح لأصحاب العمل الاستفادة من العمالة غير الأردنية الموجودة في سوق العمل من خلال السماح بالانتقال لهذه العمالة بين معظم القطاعات.