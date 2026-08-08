*
السبت: 08 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الكشف عن تفاصيل قصر محمد صلاح في طرابزون

  • 08 أغسطس 2026
  • 10:17
الكشف عن تفاصيل قصر محمد صلاح في طرابزون

خبرني  -  أفادت أنباء صحفية من تركيا بمعلومات حول المسكن المخصص للأسطورة المصرية محمد صلاح، المنضم حديثاً لصفوف طرابزون سبور، إثر رحيله عن نادي ليفربول في الصيف الجاري.

ووفقاً لما نشرته جريدة "الصباح"، فقد استقر صلاح مؤقتاً في فندق راقٍ عقب بلوغه الأراضي التركية، وذلك ريثما تكتمل التجهيزات النهائية لبيته الجديد الذي سينتقل إليه مع عائلته في غضون أيام قليلة.

وذكر التقرير أن القصر الجديد الخاص بصلاح يقع في حي "يالينجاك" المتميز، ويمتد على مساحة تصل إلى 975 متراً مربعاً، وقد أُعدت بعناية فائقة لتلبي احتياجات نجم الفراعنة وتطلعاته.

ويحتوي السكن على مجموعة من سبل الرفاهية، تشمل حمام سباحة خاص، ومطبخاً بالهواء الطلق مع ركن مخصص للشواء، ومساحات للاسترخاء.

يُضاف إلى كل ذلك، توجد كذلك في هذا القصر، مسطحات خضراء ومنطقة ألعاب لصغار النجم المصري.

كما تم تعزيز القصر بوسائل تكنولوجية متطورة، مثل أنظمة المنازل الذكية وشبكة أمنية شاملة تضم كاميرات وأجهزة صوتية، بجانب تقنيات التحكم المركزي والتدفئة الأرضية المتطورة، لضمان بيئة آمنة ومريحة للنجم وعائلته.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وسائل إعلام إسرائيلية: كراهية المصريين (المجنونة) لنا امتدت إلى الرياضة
وسائل إعلام إسرائيلية: كراهية المصريين (المجنونة) لنا امتدت إلى الرياضة
  • 2026-08-08 14:25
محمد صلاح ينعش خزائن طرابزون سبور في 3 أيام
محمد صلاح ينعش خزائن طرابزون سبور في 3 أيام
  • 2026-08-08 14:05
صقور الأردن في المجموعة الثانية بدورة الألعاب الآسيوية
صقور الأردن في المجموعة الثانية بدورة الألعاب الآسيوية
  • 2026-08-08 13:37
استقالة على طاولة مؤقتة الفيصلي.. الحوراني يطلب مغادرة اللجنة
استقالة على طاولة مؤقتة الفيصلي.. الحوراني يطلب مغادرة اللجنة
  • 2026-08-08 13:18
"أشعر بالحزن".. وزيرة تركية تصدم محمد صلاح
  • 2026-08-08 10:01
بين التأكيد والنفي.. علاقة مزعومة تهدد إنفانتينو
بين التأكيد والنفي.. علاقة مزعومة تهدد إنفانتينو
  • 2026-08-08 09:31