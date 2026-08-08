"أشعر بالحزن".. وزيرة تركية تصدم محمد صلاح

خبرني - اعترفت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في تركيا، ماهينور أوزدمير بأنها تشعر بحالة من الحزن تجاه رحيل النجم محمد صلاح إلى صفوف فريق طرابزون سبور في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

انضم محمد صلاح بشكل رسمي إلى طرابزون سبور مساء الخميس، حيث تلقى حفاوة بالغة من جانب الجماهير، سواء عند قدومه إلى تركيا أمس الأول أو في "بابارا بارك" عند تقديمه رسميا.

وكان محمد صلاح قريبا في البداية من الانتقال إلى صفوف بشكتاش وهو ما دعمته الوزيرة ماهينور أوزدمير كونها من مشجعي ذلك النادي إلى جانب نجلها قبل أن يتغير كل شيء في النهاية.

وكانت غوكتاش قد تحدثت عن صلاح قبل نحو أسبوع عندما ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى بشكتاش وكشفت وقتها عن أمنيتها في مشاهدة قائد منتخب مصر بقميص النادي الذي تشجعه.

وقالت الوزيرة في ذلك الوقت إنها تتمنى انضمام صلاح إلى بشكتاش في ظل الأنباء التي كانت تتحدث عن إمكانية انتقاله إلى الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت ماهينور أوزدمير في تصريحات نشرتها شبكة "61saat" التركية: "أشعر بالحزن، كنا نناقش الأمر قبل أسبوع فقط، لقد جاء إلى تركيا في نهاية الأمر وسيرفع علمنا".

وأضافت: "طرابزون سبور لنا، بشكتاش لنا، فليكن الفوز للفريق الأفضل نأمل أن يقدم أداء جيدا هنا الشعب التركي يعشق محمد صلاح".

وواصلت: "كنا نتمنى أن نراه مرتديا قميص بشكتاش ولكنه ارتدى قميص طرابزون سبور الآن طريقه واضح الآن نأمل أن يفوز الأفضل في الدوري".

وكان نادي طرابزون سبور الذي ينافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم قد أعلن رسميا عن تعاقده مع محمد صلاح بعقد يمتد لمدة عامين.

وسيتقاضى المهاجم المصري بموجبه 17 مليون يورو أي ما يعادل 19.6 مليون دولار أمريكي، في كل موسم.