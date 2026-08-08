تحذير صحي في أوروبا.. 240 مصابا بفيروس حمى غرب النيل

خبرني - أكد تقرير صادر عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها إصابة أكثر من 240 شخصا بمختلف أنحاء أوروبا بفيروس حمى غرب النيل هذا العام.

وأشار المركز الأوروبي في تقريره الصادر أمس الجمعة، إلى أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 241 حالة إصابة بشرية منذ بدء موسم انتقال العدوى حتى يوم الأربعاء.

وأضاف المركز أنه تم الإبلاغ عن 139 حالة إصابة في إيطاليا و61 في اليونان. وتم تسجيل 17 حالة إصابة في إسبانيا و13 في مقدونيا الشمالية. وسجلت رومانيا ست حالات وفرنسا أربع حالات، بينما تم تسجيل حالة واحدة في ألمانيا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت أواخر الشهر الماضي إلى زيادة توخي الحذر، في أعقاب تسجيل عدة حالات إصابة بحمى غرب النيل في جنوب أوروبا.

وأضافت المنظمة أن فيروس حمى غرب النيل عادة ما ينتقل بين البعوض والطيور. غير أن البعوض المصاب يمكنه أيضا أن يلدغ البشر وينقل إليهم العدوى في أغلب الأحيان في الفترة بين يوليو وسبتمبر.