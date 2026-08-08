(اليونيسف) توقف موظفا رفيعا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

خبرني - أكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" تتخذ إجراءات ضد موظف بسبب مزاعم بالتجسس لصالح إسرائيل في وظيفته السابقة بالأمم المتحدة.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "ما يمكنني قوله لكم هو أن اليونيسف على علم بالادعاءات الخطيرة المتعلقة بأحد الموظفين وتتخذ الإجراء المناسب".

وأضاف المتحدث: "إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فإن مثل هذه التصرفات ستكون غير متسقة مع التزامات الموظفين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ولوائح الموظفين ومعايير سلوك الخدمة المدنية الدولية، والتي تؤكد جميعها على أن مسؤوليات الموظفين هي مسؤوليات دولية، وليست وطنية، وتتطلب استقلال وحياد موظفي الأمم المتحدة".

ويرأس الموظف، الذي يدعى ياهاف ليشنر، مكتب اليونيسف في واشنطن العاصمة. وتردد أنه تم وضع ليشنر في إجازة إدارية.

ووفقا لتحقيق أجراه موقع "دروب سايت" الإخباري بناء على رسائل بريد إلكتروني مسربة حصلت عليها مجموعة "هاندلا" للقرصنة، يزعم أن ليشنر قدم معلومات سرية من الأمم المتحدة إلى مسؤولين إسرائيليين عندما كان يخدم في صندوق الأمم المتحدة للسكان. وتغطي رسائل البريد الإلكتروني التي تم تسريبها، والتي يستند إليها تحقيق "دروب سايت"عامي 2014 و2015 .