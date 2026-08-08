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  • شمس البارودي تخرج عن صمتها: «أعداء البلد ينسبون إليّ كلامًا لم أقله»

شمس البارودي تخرج عن صمتها: «أعداء البلد ينسبون إليّ كلامًا لم أقله»

  • 08 أغسطس 2026
  • 09:40
شمس البارودي تخرج عن صمتها أعداء البلد ينسبون إليّ كلامًا لم أقله

خبرني - أثارت شمس البارودي جدلًا واسعًا برسالة غامضة عبر "فيسبوك"، ردت خلالها على من اتهمتهم بنسب تصريحات سياسية إليها، مؤكدة موقفها الثابت.

ووجهت الفنانة المصرية المعتزلة رسالة إلى من وصفتهم بـ«أعداء البلد»، موضحة أنها تتعرض لما اعتبرته محاولة لتشويه مواقفها من خلال نسب تصريحات إليها تتعلق بالدولة والحكومة.

وأكدت شمس البارودي، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل "فيسبوك"، رفضها لما وصفته بمحاولات استغلال اسمها وإقحامها في تصريحات لا تعبر عن موقفها، مشددة على أنها تؤيد الدولة ورئيسها وحكومتها.

وجاءت رسالتها في ظل تفاعل متواصل حول مواقفها وتصريحاتها الأخيرة، خاصة بعدما سبق أن تعرضت لانتقادات بسبب إعلانها تأييدها لمطالب تتعلق بحقوق الفنانين والأداء العلني.

وكانت شمس البارودي قد كشفت في وقت سابق تفاصيل تواصل الفنان ياسر جلال معها بشأن هذا الملف، موضحة أنه طلب منها الاستماع إلى وجهة نظره حول المطالبة بحقوق الفنانين، قبل أن يدعوها إلى المشاركة في تحركات مؤيدة لهذا المطلب.

شمس البارودي تخرج عن صمتها: &laquo;أعداء البلد ينسبون إليّ كلامًا لم أقله&raquo; - صورة 1

وأوضحت أن ياسر جلال تواصل معها بعد الحصول على إذن نجلها عمر للتحدث إليها، في محاولة لإقناعها بالحضور مع مجموعة من الفنانين للمطالبة بحقوق تصب في مصلحة أصحاب الأدوار الصغيرة وكبار السن والمرضى من العاملين في الوسط الفني.

وأضافت أنها اقتنعت بالفكرة من حيث المبدأ، لكنها اعتذرت عن حضور الاجتماع، قبل أن يؤكد لها ياسر جلال أهمية إبداء رأيها بشأن حق الفنانين في الحصول على مستحقاتهم والحفاظ على كرامتهم بعد سنوات طويلة قضوها في العمل بالمجال.

وبحسب روايتها، وافقت على التواصل مع صحفية لإبداء موقفها، وأكدت خلال حديثها معها تأييدها حصول أصحاب الأدوار الصغيرة من الفنانين على حقوقهم، معتبرة أن الدولة مطالبة برد الاعتبار إلى من قدموا سنوات من عمرهم لخدمة الفن.

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