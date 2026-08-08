بين التأكيد والنفي.. علاقة مزعومة تهدد إنفانتينو

خبرني - كشفت صحيفة "تليغراف" عن اتهامات جديدة تتعلق بالسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

هذه الاتهامات تتعلق بعلاقة مزعومة مع موظفة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، خلال فترة توليه منصب الأمين العام للاتحاد.

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، حصلت الموظفة على ترقية وزيادة في راتبها بنسبة 30% خلال فترة العلاقة المزعومة، في وقت ينفي فيه إنفانتينو وجود أي مخالفات مرتبطة بهذه القضية.

وأشار التقرير إلى أن الموظفة حصلت، بعد مغادرتها اليويفا، على تعويض مالي، إلى جانب تكفل الاتحاد برسوم دراسة الماجستير الخاصة بها، والتي بلغت نحو 45 ألف جنيه استرليني سنوياً.

وأكد اليويفا دفع التعويض ورسوم الدراسة، موضحاً أن هذه المدفوعات تمت وفق اللوائح والقواعد المعمول بها في ذلك الوقت، دون أن يربطها بمخالفة أو علاقة غير قانونية.

في المقابل، نفى إنفانتينو دفع أي تعويضات لهذه المرأة، ما يفتح الباب أمام مزيد من الجدل حول تفاصيل القضية وما ورد في التقرير الصحفي.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت يواجه فيه رئيس الفيفا ضغوطاً متزايدة بسبب ملفات أخرى مثيرة للجدل، من بينها مشروع بيع حصة من حقوق كأس العالم للمستثمرين، فضلاً عن علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومزج السياسة بالرياضة.

وكان إنفانتينو قد تراجع عن المشروع بعد تعرضه لضغوط كبيرة، بينما تتواصل الدعوات المطالبة برحيله عن منصبه.