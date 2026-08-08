وزير دفاع باكستان : على العالم الاسلامي ان يتحد ضد اسرائيل

خبرني - قال خواجة محمد آصف، وزير الدفاع الباكستاني، "يجب على العالم الإسلامي أن يتحد لمواجهة التهديد المشترك الذي تشكله إسرائيل".

وجاء ذلك عقب توقيع اتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية وتركيا، مضيفاً: "إسرائيل تشكل تهديداً لنا جميعاً. يجب على الدول الإسلامية أن تتبنى نهجاً منسقاً لمواجهة هذا التهديد".

وفي وقت سابق، تم توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان وتركيا والسعودية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتهدف اتفاقية الدفاع المشترك إلى تعزيز الردع الجماعي، ووفقا لما ذكرته القناة في خبر عاجل، فإن اتفاقية الدفاع تعكس الالتزام المشترك للدول الثلاث بتعزيز الأمن.

وتشمل الاتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب المشترك، وتؤكد أن أي هجوم مسلح على أي دولة يعد هجوما على الدول الثلاث جميعها.

وذكر بيان سعودي تركي باكستاني مشترك، أنّ الاتفاق الدفاعي يهدف إلى تعزيز الردع الجماعي ضد أي عمل عدواني

وأفادت وكالة رويترز عن مسئول تركي، بأن الاتفاق الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان ليس موجها ضد أي طرف