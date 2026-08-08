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الذهب يقفز في الأردن.. وعيار 21 عند 88.70 دينار

  • 08 أغسطس 2026
  • 09:18
الذهب يقفز في الأردن وعيار 21 عند 8870 دينار

خبرني - شهدت أسعار بيع الذهب في السوق المحلية ارتفاعاً مع افتتاح تداولات صباح السبت، وفقاً للنشرة الصباحية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات عند الساعة 08:53 صباحاً.

وبحسب النشرة، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عيار 24 نحو 101.70 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 98 دينار.

وسجل سعر بيع الغرام من الذهب عيار 21 نحو 88.70 دينار، مقابل 84.60 دينار للشراء، فيما بلغ سعر بيع الغرام من عيار 18 نحو 78.40 دينار، مقابل 72.10 دينار للشراء.

كما بلغ سعر بيع الليرة الرشادي 620.90 دينار، مقابل 592.20 دينار للشراء، فيما سجلت الليرة الإنجليزي 709.60 دينار للبيع و676.80 دينار للشراء.

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