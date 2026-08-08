مصطفى حدوتة يرد على بسمة وهبة ويحسم موقفه من واقعة حبسه

خبرني - رد الشاعر المصري مصطفى حدوتة على الإعلامية بسمة وهبة بعد حديثها عن واقعة إغلاقها عليه داخل غرفة لإنهاء كتابة أغنية مؤكدًا رفضه لهذا الأسلوب حال تكراره له.

وأوضح في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستغرام، أنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة التي تحدثت عنها الإعلامية بسمة وهبة، مرجعًا ذلك إلى مرور نحو سبع سنوات عليها.

وأشار إلى أنه ربما يكون قد طلب وقتها الجلوس بمفرده داخل غرفة بسبب الضوضاء، لكنه لا يتذكر أن بسمة وهبة أغلقت عليه الباب لإجباره على إنهاء كتابة إحدى الأغنيات، مؤكدا أنه لا يقبل مثل هذه الطريقة في التعامل، مشددًا على أن تعرضه لموقف مشابه في الوقت الحالي سيدفعه إلى رفض الأمر بشكل قاطع، مهما كانت الظروف المحيطة بكتابة الأغنية أو إنجازها.

وجاءت تصريحات الشاعر الغنائي ردًا على حديث بسمة وهبة خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور، إذ كشفت خلال الحلقة عن موقف قديم جمعها بحدوتة، وروت أنها لجأت إلى إغلاق باب إحدى الغرف عليه حتى ينتهي من كتابة أغنية، في إطار حديثها عن كواليس التعامل معه.

وعلى الجانب الفني، يعيش مصطفى حدوتة حالة من النشاط الملحوظ خلال موسم صيف 2026، إذ تعاون مع الفنان عمرو دياب في ثلاث أغنيات ضمن ألبوم "حبيتك".

وشملت الأعمال التي جمعتهما أغنية "الألوان"، من كلمات مصطفى حدوتة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، إلى جانب أغنية "وانتي جنبي" التي كتب كلماتها أيضًا، فيما تولى إيهاب عبد الواحد تلحينها وأحمد إبراهيم توزيعها.

كما شارك حدوتة في أغنية "12 بالليل" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، ليواصل بذلك تعاونه مع عمرو دياب بعد نجاح عدد م الأعمال السابقة التي جمعتهما. ومن أبرز الأغنيات التي تعاون فيها الثنائي خلال الفترة الماضية "قفلتي اللعبة" و"يا قمر"، واللتان حققتا تفاعلًا ملحوظًا بين جمهور عمرو دياب.