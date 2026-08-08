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كرة هدف مارادونا بيده أمام إنجلترا للبيع في مزاد أميركي

  • 08 أغسطس 2026
  • 08:58
كرة هدف مارادونا بيده أمام إنجلترا للبيع في مزاد أميركي

خبرني - يتوقع بيع الكرة التي سجل بها مارادونا هدفه الشهير بيده أمام إنجلترا في كأس العالم 1986 مقابل 10 ملايين دولار، في مزاد أميركي.


وانتهت المباراة بهدفين لهدف لصالح الأرجنتين التي واصلت مسيرتها في تلك النسخة لتظفر باللقب العالمي الثاني لها ضد ألمانيا الغربية (3-2).


وتتوقع دار "هيريتيج أوكشنز" التي تتخذ من تكساس مقراً لها، أن تُباع الكرة بمبلغ يصل إلى ثمانية أرقام (بالدولار) عندما تُطرح للبيع بالمزاد العلني بين 21 و23 أغسطس، بمزايدة افتتاحية تبلغ 2.5 مليون دولار.


أما قميص مارادونا الذي ارتداه في تلك المباراة، فلا يزال يحمل الرقم القياسي كأغلى قميص كرة قدم في التاريخ، إذ بيع مقابل 9.3 مليون دولار.

 

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