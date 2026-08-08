عجلون تودّع الشيخ العلامة محمد قاسم شحادة المومني

خبرني - شيعت محافظة عجلون ظهر الجمعة جثمان الشيخ العلامة محمد قاسم شحادة المومني، في مشهد غلبت عليه مشاعر الحزن، وسط حضور واسع وداع لواحد من الشخصيات العلمية والدينية التي تركت اثرا طيبا لدى عارفيه ومحبيه.

وشهدت مراسم التشييع مشاركة واسعة من ابناء المحافظة وشخصيات وطنية ودينية الى جانب حشد من المواطنين، الذين حضروا لاداء صلاة الجنازة والمشاركة في مواراة جثمان الفقيد الثرى.

وتستقبل التعازي للرجال في بلدة صخرة، بجانب مبنى بلدية الجنيد.

وتقام تعازي النساء في منزل المرحوم بمدينة اربد، غربي مستشفى ابن النفيس.

انا لله وانا اليه راجعون.