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السبت: 08 أغسطس 2026
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وفيات الاردن يوم السبت 8-8-2026

  • 08 أغسطس 2026
  • 08:46
وفيات الاردن يوم السبت 882026

خبرني - (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننشر أسماء من وافتهم المنيّة في الأردن اليوم السبت 8-8-2026 ، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

الحاجة مريم سليمان الفاعوري
الحاجة نوفة محمد مفلح الجبور
منذر مصطفى عبد الله الساكت
مي موسى العبد السلامة العربيات
نادي خليفة الشياب
إيمان محمد عمرو
بشير الصعيدي
حسن ملحم
حفيظة العبادي
خالد وليد ابو صالح
عبد سلامه الديات
مالك الطوال
محمد تيسير احمد
محمد الزطيمة
محمد الكعابنه
منذر الجزازي
مي موسى السلامه
نعيم الأطرش

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