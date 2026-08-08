15 ميدالية للأردن في انطلاقة قوية لبطولة الحسن الدولية للتايكواندو

خبرني - انطلقت أمس الجمعة منافسات النسخة العاشرة من بطولة الحسن الدولية المفتوحة للتايكواندو، المصنفة من عيار (G1)، والتي تستضيفها صالة الأرينا في مدينة الحسين للشباب، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة لاعبين ولاعبات يمثلون 24 دولة.

وشهدت منافسات فئة الكبار تألقاً لافتاً للمنتخب الوطني، الذي حصد 15 ميدالية، بواقع 6 ميداليات ذهبية و4 فضيات و5 برونزيات.

وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق جعفر الداوود، ومحمد الدروبي، ورزان الرواشدة، وراما أبو الرب، ورها العدوان، وفادية الخرفان.

وأحرز الميداليات الفضية كل من يزن يوسف، ومحمد ياسر العساف، وفاطمة العبداللات، وجود أبو ذهب.

فيما جاءت الميداليات البرونزية عن طريق يامن المناصير، ومجد العزازي، وتمارا السواعير، وشمس موسى، ولجين عريقات.

وتتواصل منافسات البطولة حتى يوم الأحد، وسط مشاركة واسعة من نخبة لاعبي ولاعبات التايكواندو من 24 دولة.