رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية: يجب البحث عن مخرج للحرب مع إيران

خبرني - كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كاين، قال في محادثات خاصة مع كبار مسؤولي الإدارة إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إيجاد مخرج من الحرب مع إيران.

بحسب ثلاثة مصادر تحدثت إلى الشبكة، قال كين إن الخيارات العسكرية لتصعيد القتال قد تأتي بنتائج عكسية. كما رأى أن القوة الجوية وحدها من غير المرجح أن تحقق الأهداف التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الجنرال كين رداً على ذلك إنه غير مستعد للتعليق على المحادثات الخاصة التي أجراها مع الرئيس وكبار مسؤولي الإدارة.

تأتي هذه التصريحات بعد أن نشرت صحيفة "واشنطن بوست" يوم الثلاثاء تقريراً يفيد بأن نقص الذخيرة لدى الجيش الأمريكي أدى إلى مواجهة بين الرئيس ترامب ووزير الحرب بيت هاسيغاوا خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمريكي الأخير الذي عُقد في كامب ديفيد نهاية الأسبوع الماضي.

ووفقاً لمصادر تحدثت إلى الصحيفة الأمريكية، فقد كان ترامب غاضباً لأنه كان يعتقد أن مشكلة الذخيرة قد حُلت بالفعل، بينما ألقى هاسيغاوا باللوم على نائبه في النقص وعدم تلقي الرئيس تحديثاً كاملاً بشأن هذه المسألة.

ويزعم التقرير أن الولايات المتحدة استخدمت بالفعل أكثر من 1300 صاروخ باليستي تكتيكي في الأسابيع الأولى من القتال ضد إيران، حسبما صرح مصدر أمريكي للصحيفة.