راتب الشيخوخة من الضمان.. الصبيحي يكشف الشروط والـ180 اشتراكاً

خبرني - يستحق المؤمّن عليه راتب تقاعد الشيخوخة عند تحقق شرطين متلازمين، يتعلق الاول بالسن القانونية، فيما يرتبط الثاني بعدد سنوات واشتراكات الضمان الاجتماعي المطلوبة، وفقا لما اوضحه خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي.

وبين الصبيحي ان السن القانونية لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة تبلغ 60 سنة للذكور و55 سنة للاناث، فيما يشترط ان لا تقل مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن 15 سنة، اي ما مجموعه 180 اشتراكا، للذكور والاناث على حد سواء.

واوضح ان من بين شروط مدة الاشتراك ان تتضمن 84 اشتراكا فعليا على الاقل، موضحا ان الاشتراك الفعلي يشمل فترات العمل الالزامي في المنشات، والاشتراك الاختياري، الى جانب الفترات التي صرف عنها للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل.

واكد الصبيحي ان بلوغ المؤمن عليه السن القانونية لا يعني انتهاء اشتراكه بالضمان اذا كان لا يزال على راس عمله ولم يستكمل 180 اشتراكا، حيث تلتزم المنشاة بمواصلة شموله بالضمان حتى استكمال المدة المطلوبة.

واشار الى ان من بلغ سن الشيخوخة ولم يستكمل 180 اشتراكا، يحق له شراء المدة المتبقية، باعتبارها مدة افتراضية، شريطة ان يكون قد استوفى 84 اشتراكا فعليا على الاقل.

ولفت الصبيحي الى ان هذه المعلومات تندرج ضمن سلسلة توعوية حول الضمان والحماية الاجتماعية، مبينا ان التشريعات تبقى المرجع والاساس في تحديد الحقوق والاستحقاقات، مع السماح بنقل المادة ومشاركتها والاقتباس منها لغايات التوعية والبحث مع الاشارة الى المصدر.

