«حب كحلوى التوفي».. مسلسل كوري جديد يجذب جمهور نتفليكس

خبرني - يخطف مسلسل حب كحلوى التوفي الأنظار منذ بدء عرضه على نتفليكس، وسط تفاعل واسع مع قصته التي تمزج الرومانسية بالكوميديا والغموض اليوم.

ويقدم العمل الكوري الجديد حكاية مختلفة تجمع بين الحب والأسرار والمطاردات، من خلال قصة مدعية عامة طموحة تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تعرضها لحادث غامض يفقدها ذاكرتها بالكامل.

موعد عرض مسلسل حب كحلوى التوفي

يتكون مسلسل Our Sticky Love، المعروف عربيًا باسم حب كحلوى التوفي، من 12 حلقة، ويعرض عبر منصة نتفليكس، التي بدأت طرح حلقاته أمام الجمهور.

تدور الأحداث حول المدعية العامة كو إيون ساي، التي تتعرض لحادث أثناء تحقيقها في قضية مرتبطة بمنظمة إجرامية قوية، لتستيقظ بعدها في إحدى القرى الريفية دون أي ذكريات عن هويتها أو عملها أو حياتها السابقة.

وتجد إيون ساي نفسها أمام جانغ تاي ها، الملاكم السابق الذي يعمل مدربًا، والذي يخبرها بأنه حبيبها، في محاولة لإبعادها عن المخاطر التي تحيط بها.

لكن الأمور لا تسير بهذه البساطة، إذ يخفي تاي ها بدوره أسرارًا مرتبطة بماضيه، بعدما كان على صلة بعالم العصابات قبل أن يحاول الابتعاد عنه وبدء حياة جديدة.

ومع عودة إيون ساي إلى حياته، يجد تاي ها نفسه مجبرًا على مواجهته ماضيه من جديد، خصوصًا مع استمرار الخطر الذي يطاردها ومحاولاتها المتواصلة لاستعادة ذاكرتها.

ويقرر تاي ها حماية إيون ساي من خلال اختلاق قصة عن علاقتهما، إلا أن الكذبة التي بدأت كوسيلة لحمايتها تتحول تدريجيًا إلى علاقة تحمل مشاعر حقيقية.

وتجمع الأحداث بين المواقف الكوميدية واللحظات الرومانسية، بالتزامن مع تصاعد الغموض حول الماضي وحقيقة العلاقة التي تجمع الشخصيتين.

ومع تقدم القصة، تبدأ إيون ساي في البحث عن حقيقة ما حدث لها، بينما يواجه تاي ها أسئلة صعبة بشأن ماضيه، ليصبح الثنائي أمام اختبار حقيقي لمشاعرهما، وهل يمكن لعلاقة بدأت بكذبة أن تتحول إلى حب صادق.

أبطال مسلسل حب كحلوى التوفي

يشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الدراما الكورية، من بينهم جونغ هاي إن، ها يونغ، سيو جيونغ ايون، جيون باي سو، هيو سونغ تاي، لي جاي وون، كيم يونغ أوك، جانغ هاي جين، تشا تشونغ هوا، كيم مي هوا وتشوي يو جو.

والعمل من تأليف مو جي هي، بينما يتولى كيم جانغ هان مهمة الإخراج، في تجربة تجمع بين الرومانسية والكوميديا والإثارة ضمن حبكة تعتمد على فقدان الذاكرة والأسرار المرتبطة بالماضي.