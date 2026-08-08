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مصر.. القبض على إبراهيم سعيد لتنفيذ حكم قضائي

  • 08 أغسطس 2026
  • 08:17
مصر القبض على إبراهيم سعيد لتنفيذ حكم قضائي

خبرني - ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه لصالح طليقته وابنتيه الآن

وبحسب المعلومات المتداولة، جاء ضبط إبراهيم سعيد في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح طليقته وابنتيه، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة عقب القبض عليه.

وأفادت المصادر بأنه تم اقتياد لاعب الكرة السابق إلى الجهة المختصة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه.

ويأتي الإجراء الأمني في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، فيما تتولى الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للحكم.

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