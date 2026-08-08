*
السبت: 08 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • دنيا
  • إسبانيا تفرض قيودا على القادمين من إيطاليا ردا على إجراءات روما

إسبانيا تفرض قيودا على القادمين من إيطاليا ردا على إجراءات روما

  • 08 أغسطس 2026
  • 08:12
إسبانيا تفرض قيودا على القادمين من إيطاليا ردا على إجراءات روما

خبرني - أعلنت إسبانيا أنها ستفرض قيودا على الرحلات الجوية والسفن القادمة من إيطاليا اعتبارا من منتصف ليل السبت وحتى 7 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت الحكومة الإسبانية إن الإجراءات ستشمل تدقيقا على جوازات السفر والجنسية وتأشيرات الدخول للقادمين من إيطاليا من الإيطاليين والزوار "في ظل استمرار ضغط الهجرة غير النظامية".

وأضافت إسبانيا إن الإجراءات ستطبق في ظل تنفيذ إيطاليا حاليا لإجراءاتها الخاصة، والتي قالت روما إنها مدفوعة بالتدفق الكبير لآلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة المحتلة في 30 يوليو/تموز الماضي.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت إيطاليا إنها لن ترضخ "لإنذارات أو إملاءات" من مدريد، وستبقي تلك القيود قائمة على القادمين إليها من إسبانيا ولا يحملون جنسية أي دولة من الاتحاد الأوروبي حتى 15 أغسطس/ آب على الأقل.

وهددت الحكومة الإسبانية في وقت سابق الجمعة أيضا بفرض إجراءات مضادة على القادمين من إيطاليا إذا لم تتراجع روما بحلول يوم الأحد عن قيود فرضتها الأسبوع الماضي على الحدود على القادمين من إسبانيا عقب تدفق كبير لمهاجرين إلى سبتة.

وأكدت الحكومة الإيطالية في بيان أنها لن تعيد النظر في قرارها إلا بعد التأكد من عدم وجود مخاطر أمنية أو إرهابية، وعدم حدوث موجة هجرة جديدة، وعدم توجه مهاجرين غير نظاميين نحو الأراضي الأوروبية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أغنى 10 أثرياء في العالم.. إيلون ماسك يعود لمطاردة لقب التريليونير
أغنى 10 أثرياء في العالم.. إيلون ماسك يعود لمطاردة لقب التريليونير
  • 2026-08-08 15:10
إعصار «دولفين» يضرب اليابان ويهدد الصين
إعصار «دولفين» يضرب اليابان ويهدد الصين
  • 2026-08-08 14:18
«أخبروها أنها مصابة بالسرطان فاستأصلت رحمها.. ثم اكتشفت أن العينة ليست لها!»
«أخبروها أنها مصابة بالسرطان فاستأصلت رحمها.. ثم اكتشفت أن العينة ليست لها!»
  • 2026-08-08 10:14
مصر.. بيان حكومي يحسم مسألة أثارت رعب المواطنين
مصر.. بيان حكومي يحسم مسألة أثارت رعب المواطنين
  • 2026-08-08 07:44
الجزائر: مكافآت مالية للإبلاغ عن تجار المخدرات
الجزائر: مكافآت مالية للإبلاغ عن تجار المخدرات
  • 2026-08-08 00:55
مصر.. وفاة مسؤول إثر سقوط سور معدني خلال حملة إزالة مخالفات
مصر.. وفاة مسؤول إثر سقوط سور معدني خلال حملة إزالة مخالفات
  • 2026-08-07 21:54