الجزائري ابن ناصر يودع جماهير ميلان بعد إنهاء عقده مع النادي

خبرني - بات رحيل النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر عن صفوف ميلان الإيطالي حتميا، بعد مسيرة امتدت لأكثر من خمسة أعوام.

وأعلن ميلان عبر موقعه الرسمي إنهاء عقد ابن ناصر بالتراضي، متمنيا التوفيق للاعب في المستقبل.

وبعد أن أمضى الموسمين الأخيرين على سبيل الإعارة، بعث لاعب خط الوسط الجزائري الدولي (28 عاما)، برسالة صادقة إلى مشجعي النادي الذي انضم إليه في عام 2019.

وأعرب ابن ناصر عن فخره الكبير بارتداء قميص ميلان، مشيدا بالطاقم الفني وزملائه وجماهير النادي التي تركت هذه العلامة على مسيرته.

وقال اللاعب عبر حسابه على "انستغرام": "سيظل الفوز بلقب الدوري الإيطالي بهذا القميص إلى الأبد أحد أجمل الذكريات في مسيرتي. اللعب في سان سيرو، أمامكم، كان شرفا عظيما لي".

وفاز ابن ناصر بلقب الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي مع الميلان، ومن المتوقع الآن أن يواصل مسيرته في الغرافة القطري.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية إلى اقتراب اللاعب الجزائري من الانضمام للدوري القطري، بعد مفاوضات متقدمة مع نادي الغرافة.